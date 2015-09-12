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    Ромуло: «Аленичев прорабатывает тактику до мелочей»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о своих впечатлениях от работы под руководством главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Футболист называет наставника профессором.

    «Профессор всегда мотивирует игроков, и когда нужно, общается один на один, дает советы, выслушивает. Но и про тактику не забывает. На каждой тренировке пытается улучшить нашу игру, прорабатывает тактику до мелочей. И это самое важное», – уверен Ромуло.

    Игрок считает Аленичева беспрекословным авторитетом.

    «Он много всего рассказывает. Тренер видит, что я стараюсь учиться, совершенствоваться, а потому делится опытом. Он ведь был выдающимся футболистом. Таких людей нужно слушать и делать, как скажут».

    Источник: «Советский спорт»

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    12.09.2015 00:14
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    Комментарии (3)
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    Serjinho
    1442013567
    жаль, что баранам вроде комбаровых и глушакова срать на тактику, ибо они бревна
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    El_Chori
    1442016403
    Рад за Спартак! Удачи!
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    ologreds
    1694997192
    numo442085
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