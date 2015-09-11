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    Руни и Кэррик приходили на разговор к ван Гаалу

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сообщил, что у него состоялся разговор с капитаном команды Уэйном Руни и вице-капитаном Майклом Кэрриком.

    «Да, они приходили ко мне и сказали, что есть проблемы с атмосферой в раздевалке. Предложили свою помощь в этом. Считаю, что у меня хорошие отношения с моими игроками. Я думаю, пресса не должна обсуждать каждое появление футболистов у главного тренера.

    В моей карьере такое случалось редко. Но если игроки приходят, то это значит, что они мне доверяют», – заявил ван Гаал накануне матча против «Ливерпуля».

    Источник: Goal.com

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    11.09.2015 17:58
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