Руни и Кэррик приходили на разговор к ван Гаалу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал сообщил, что у него состоялся разговор с капитаном команды Уэйном Руни и вице-капитаном Майклом Кэрриком.

«Да, они приходили ко мне и сказали, что есть проблемы с атмосферой в раздевалке. Предложили свою помощь в этом. Считаю, что у меня хорошие отношения с моими игроками. Я думаю, пресса не должна обсуждать каждое появление футболистов у главного тренера.

В моей карьере такое случалось редко. Но если игроки приходят, то это значит, что они мне доверяют», – заявил ван Гаал накануне матча против «Ливерпуля».