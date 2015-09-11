Аленичев хотел, чтобы Дзюба остался в «Спартаке»

Главный тренер «Спаратка» Дмитрий Аленичев признался, что хотел оставить нападающего Артема Дзюбу в составе команды.

«Осенью прошлого года общался с отцом Артема в подтрибунном помещении «Открытие Арены», когда «Спартак» играл с «Арсеналом». И выражал надежду, что стороны найдут компромисс. Сказал, что не исключено мое появление в клубе, что мне было бы интересно с ним работать... Но, увы», – заявил Аленичев.

Напомним, Дзюба после перехода в «Зенит» провел семь матчей в составе петербургской команды, в которых забил один мяч. Кроме того, он принес победу сборной России в матче со Швецией, а также оформил «покер» в поединке против Лихтенштейна.