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    Аленичев хотел, чтобы Дзюба остался в «Спартаке»

    Главный тренер «Спаратка» Дмитрий Аленичев признался, что хотел оставить нападающего Артема Дзюбу в составе команды.

    «Осенью прошлого года общался с отцом Артема в подтрибунном помещении «Открытие Арены», когда «Спартак» играл с «Арсеналом». И выражал надежду, что стороны найдут компромисс. Сказал, что не исключено мое появление в клубе, что мне было бы интересно с ним работать... Но, увы», – заявил Аленичев.

    Напомним, Дзюба после перехода в «Зенит» провел семь матчей в составе петербургской команды, в которых забил один мяч. Кроме того, он принес победу сборной России в матче со Швецией, а также оформил «покер» в поединке против Лихтенштейна.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2015 16:01
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    Комментарии (6)
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    stavr74
    1441976567
    да больно то он нужен нам иГРОЧИШКА
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    Диктор
    1441980555
    ЗА ОДИН ГОЛ В СЕМИ МАТЧАХ-ПУСТЬ В ЗЕНИТЕ ЗАРПЛАТУ ПОЛУЧАЕТ.
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    Ramiras
    1441982157
    Аленичев хотел, чтобы Дзюба остался в «Спаратке» Найдите ошибку)))))))))))
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    Garrincha58
    1441984284
    забирайте бесплатно это чудо
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    azar800
    1441991888
    Дима вернись на землю нахрен он нужен в ЧР нет соперников уровня лихтенштейна а остальным он забить не может(смотри в графу голы)
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    ologreds
    1694997196
    numo442043
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