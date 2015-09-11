Ван Гаал: «У Де Хеа впереди большое будущее»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гаал прокомментировал продление соглашения с голкипером команды Давидом Де Хеа.

«Это замечательная новость. Я очень счастлив, что нам удалось подписать новое соглашение с Давидом Де Хеа. Он является одним из лучших голкиперов современности, хоть еще и весьма молод. Рад, что испанец будет частью команды на протяжении еще многих лет. Он сделал очень большой вклад в достижения прошлогодних результатов. Также, он является весьма популярным игроком, что помогает ему саморазвиваться. У Давида впереди большое будущее!», – заявил голландский специалист.

Напомним, что сегодня 24-летний испанский вратарь поставил подпись под четырехлетним контрактом с английским клубом.