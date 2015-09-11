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    • Де Хеа подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Де Хеа подписал четырехлетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поставил подпись под новым четырехлетним контрактом с клубом. Сообщается, что в договоре также предусмотрена опция продления договора сроком на один год.

    «Манчестер Юнайтед» – это особенный клуб. В нем я чувствую себя очень комфортно и считаю, что это место идеально для моего будущего. Очень рад начать новую главу своей карьеры в Манчестере. Всегда получал массу удовольствия от игры при лучших болельщиках в мире. Жду с нетерпением новых поединков, ведь нам предстоит улучшить свои результаты в турнирной таблице», – заявил 24-летний футболист.

    Отметим, что игрок может вернуться в основной состав уже в ближайшем матче 5-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    11.09.2015 14:39
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Тот еще Бобер
    1441972828
    забавно читать эти комментарии игрока
    Ответить
    Garrincha58
    1441973590
    бабла подсунули вот и подписал
    Ответить
    Asbjorn
    1441973977
    А через год Реал купит лямов за 50
    Ответить
    stavr74
    1441974123
    удачи ))
    Ответить
    firewing
    1441974694
    А как же бодалки типа "не хочу играть" и ссылка в дубль? Как-то всё это неискренне звучит...
    Ответить
    moment of Glory
    1441976880
    Слили Ромеро
    Ответить
    95-shishani-95
    1441993274
    Что за лицемерие? Если это правда, то он продажный козел!
    Ответить
    Kybik-Pybik
    1442005737
    Балабол и пустослов!
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    Seamus
    1442051189
    Вряд ли кто-то в Манчестере поверит в его слова... Им этот контракт нужен, чтобы спокойно его продать, а не отпустить будущим летом бесплатно.
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    ologreds
    1694997196
    numo442033
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