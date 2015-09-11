Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Фиорентина» может заблокировать переход Салаха в «Рому»

    «Фиорентина» подала протест в ФИФА на переход нападающего Мохамеда Салаха в «Рому». Форвард летом перешел в стан «волков» из «Челси». Египтянин подписал контратк с римским клубом на правах аренды.

    «Фиалки» утверждают, что Салах и «Челси» нарушили договор, по которому форвард был арендован флорентийцами в прошлом сезоне. По контракту «Фиорентина» имела право на автоматическое продление аренды еще на год. Но в летнее трансферное окно Салах и «Челси» проигнорировали предложение клуба.

    «Мы действительно получили жалобу «Фиорентины» на «Челси» и Салаха. Расследование по этому инциденту продолжается», – заявили в ФИФА.

    Источник: ESPN Soccernet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997196
    numo442026
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+