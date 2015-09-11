«Фиорентина» может заблокировать переход Салаха в «Рому»

«Фиорентина» подала протест в ФИФА на переход нападающего Мохамеда Салаха в «Рому». Форвард летом перешел в стан «волков» из «Челси». Египтянин подписал контратк с римским клубом на правах аренды.

«Фиалки» утверждают, что Салах и «Челси» нарушили договор, по которому форвард был арендован флорентийцами в прошлом сезоне. По контракту «Фиорентина» имела право на автоматическое продление аренды еще на год. Но в летнее трансферное окно Салах и «Челси» проигнорировали предложение клуба.

«Мы действительно получили жалобу «Фиорентины» на «Челси» и Салаха. Расследование по этому инциденту продолжается», – заявили в ФИФА.