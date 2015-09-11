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    Яковлев: «В Самаре созданы все условия для футболистов»

    Форвард «Крыльев Советов» Павел Яковлев рассказал о своем пребывании в команде и ее целях на сезон.

    «Меня встречали даже теплее, чем в прошлые годы. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы как можно чаще радовать их. Всегда приятно возвращаться в Самару, я чувствую себя здесь, как дома Почему бы не остаться, если все будет хорошо? Но тем не менее, обещать я ничего не могу, загадывать тоже не буду – сейчас моя задача заключается в том, чтобы по максимуму показать себя в игре. Времени, чтобы подумать над тем, чтобы остаться здес, у меня предостаточно. В команде созданы все условия для футболистов, Самара – очень красивый город с замечательными болельщиками. Здорово, что здесь пройдут матчи Чемпионата мира-2018. Вообще, я считаю, что «Крылья» должны играть в еврокубках», – отметил футболист.

    Напомним, что нападающий перешел в состав самарского клуба на правах аренды из московского «Спартака».

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    11.09.2015 12:58
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    Комментарии (4)
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    Нигелист
    1441979107
    Паша, ты главное играй, а болельщики еще теплее тебя будут встречать.
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    Диктор
    1441998488
    Якволев ????? Интересно а что Яковлев считает.
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    Абу8888
    1442074963
    Яковлев а не Якволев
    Ответить
    ologreds
    1694997196
    numo442021
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