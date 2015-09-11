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    • Червиченко: «Этих судей надо поколачивать хотя бы раз в туре»

    Червиченко: «Этих судей надо поколачивать хотя бы раз в туре»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о судействе в Премьер-лиге.

    «Этих судей надо поколачивать хотя бы раз в туре. То, что сейчас в отсутствие хозяина, пока не было президента РФС, а Николай Толстых боролся с другими, творили судьи – уму непостижимо. Вот где точно должен быть иностранец, это в судейском корпусе.

    В матче ЦСКА – «Ростов» Новосельцев после нарушения правил Вернблумом отлетел метра на три. У нас в матчах некоторых команд судьи слепнут в одну сторону. Заметил тенденцию – ошибаются они, конечно, случайно, но почему-то только в пользу денежных команд. Не видел, чтобы они ошибались в пользу нищеблудов! Все время какое-то затмение в одну сторону», – отметил Червиченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2015 10:45
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    Комментарии (7)
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    Garrincha58
    1441958510
    пороть крапивой и ставить в угол на горох
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    aviator117
    1441963999
    Что-то надо делать!!!
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    vgarakh
    1441969255
    Полностью согласен с Червиченко.
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    Gwynbleidd
    1441980437
    А что же он умолчал, о том, что в матче Спартак ЦСКА 2-й год подряд, Спартаку ставят левые пенальти???
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    Yurok161
    1441993540
    Истину глаголит!
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    ologreds
    1694997198
    numo442007
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