Червиченко: «Этих судей надо поколачивать хотя бы раз в туре»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о судействе в Премьер-лиге.

«Этих судей надо поколачивать хотя бы раз в туре. То, что сейчас в отсутствие хозяина, пока не было президента РФС, а Николай Толстых боролся с другими, творили судьи – уму непостижимо. Вот где точно должен быть иностранец, это в судейском корпусе.

В матче ЦСКА – «Ростов» Новосельцев после нарушения правил Вернблумом отлетел метра на три. У нас в матчах некоторых команд судьи слепнут в одну сторону. Заметил тенденцию – ошибаются они, конечно, случайно, но почему-то только в пользу денежных команд. Не видел, чтобы они ошибались в пользу нищеблудов! Все время какое-то затмение в одну сторону», – отметил Червиченко.