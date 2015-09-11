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    • Генеральный директор «Рубина»: «Хотим вернуться на «Казань-Арену» уже в этом году»

    Генеральный директор «Рубина»: «Хотим вернуться на «Казань-Арену» уже в этом году»

    Генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев заявил, что, возможно, уже в этом году команда вернется на «Казань-Арену».

    «Вы видите, в каком состоянии находится сейчас «Казань Арена». Мы поскорее хотим вернуться на эту арену. В этом заинтересованы все. В этом году мы постараемся провести здесь матчи», – сказал Фахриев.

    Напомним, на «Казань-Арене» летом проводился чемпионат мира по водным видам спорта, из-за чего на стадионе был установлен басейн, а «Рубин» с зимы 2014 года проводит домашние матчи на стадионе «Центральный».

    Источник: Р-Спорт

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    11.09.2015 09:59
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