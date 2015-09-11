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    • Галямин: «В «Динамо» работали любители. Того же Нобоа можно было продать за 3-5 миллионов»

    Галямин: «В «Динамо» работали любители. Того же Нобоа можно было продать за 3-5 миллионов»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин рассказал, что считает бывших руководителей бело-голубых любителями. Специалист уверен, что в команде могли переподписать контракты с игроками за год-полтора до завершения соглашения.

    «То, что из «Динамо» бесплатно ушло много игроков – не самое страшное. Из тех игроков, что ушли бесплатно, были старые хвосты, которые были еще и до Галямина. Я с такими тоже сталкивался: Дуймович, например, висел, Шитов, Гатагов и куча других игроков. У меня был лист из 33 футболистов, у которых заработная плата в год начиналась с 200 тысяч евро. Мы тогда стали немножечко оптимизировать: где-то разорвали контракт, кого-то сбросили, кого-то отдали в аренду (хотя Дуймович продолжал получать половину зарплаты у нас).

    Бывшие руководители «Динамо» любители в том, как разворачивались события дальше, особенно по Гранату, по Нобоа. Если футболисту еще нет 30 лет, то здесь процесс очень простой: либо ты его продаешь за год-полтора до окончания контракта, либо ты переподписываешь с ним контракт. Есть еще третий вариант – ждать до конца. Но потом к тебе игрок приходит и говорит: «Или вы мне даете столько-то, или ухожу вон туда». Они как раз дотянули – это я и называю «любители».

    С Гранатом еще я вел переговоры, когда был в клубе последний месяц. У него было куда увеличивать зарплату – Володя получал на порядок меньше миллиона евро. Таких было много: Смолов, Сапета, Юсупов. С ними надо было вовремя что-то решать. Того же Нобоа за год до окончания контракта реально было продать за 3-5 млн евро», – рассказал Галямин.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    11.09.2015 09:44
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