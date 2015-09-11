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    • Мутко: «Мне непонятна позиция «Зенита». Не хотел бы, чтобы Кержаков разрывал контракт ради работы чиновника»

    Мутко: «Мне непонятна позиция «Зенита». Не хотел бы, чтобы Кержаков разрывал контракт ради работы чиновника»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кержаковым, отлученного от тренировок с командой главным тренером Андре Виллаш-Боашем.

    «Вчера разговаривал с Сашей. Мне непонятна позиция «Зенита», в ближайшее время встречусь с руководством клуба. Думаю, с Алексеем Миллером мы поговорим до матча ЦСКА – «Зенит».

    Я бы не хотел, чтобы Кержаков разрывал контракт ради работы чиновника. Он хочет работать, нужно дать возможность реализовать его потенциал», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2015 07:13
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    Комментарии (2)
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    Бан
    1441945578
    Дела у сборной нормализовались и Мутко стало много, теперь он в каждой бочке затычка. А пойдет полоса неудач и "станет тише воды, ниже травы"...
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    ologreds
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