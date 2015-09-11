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    Монк: «В нашей игре есть свобода и уверенность»

    Главный тренер «Суонси» Гарри Монк прокомментировал старт своей команды в нынешнем сезоне АПЛ. После четырех туров «лебеди» занимают четвертую строчку в таблице, и, по мнению наставника, это не предел их возможностей.

    «Несколько игр перед следующим перерывом на матчи сборных станут очень важным отрезком для нас. Мы можем постараться и продолжить наш хороший старт. Сейчас решится, станет ли он отличным, или же нам придется начать все сначала», – сказал Монк.

    Наставнику нравится игра, которую демонстрируют его подопечные.

    «На сегодняшний день в нашей игре есть свобода и уверенность, но еще слишком рано, чтобы говорить о нашем месте по итогам сезона».

    Источник: Skysports

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    11.09.2015 00:30
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