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    Агент Де Хеа прибыл в Манчестер для переговоров

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который летом едва не перешел в «Реал», может продлить свой контракт с английским клубом.

    Сообщается, что в Манчестер прибыл агент футболиста Жорже Мендеш, и цель его приезда – переговоры с клубом по новому контракту. Де Хеа, его семья, Мендеш и ван Гаал встретились на тренировочной базе в Каррингтоне.

    Предполагается, что зарплата голкипера по новому договору составит примерно четыре миллиона фунтов в год, а после завершения переговоров испанец будет возвращен в основной состав команды.

    Источник: Daily Mail

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    10.09.2015 23:37
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    Комментарии (3)
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    Asbjorn
    1441918507
    Ну и правильно,а то через год в Реал уйдет бесплатно
    Ответить
    Real Madrid 25
    1441949489
    Вот и хорошо
    Ответить
    ologreds
    1694997200
    numo441973
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