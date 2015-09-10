Агент Де Хеа прибыл в Манчестер для переговоров

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, который летом едва не перешел в «Реал», может продлить свой контракт с английским клубом.

Сообщается, что в Манчестер прибыл агент футболиста Жорже Мендеш, и цель его приезда – переговоры с клубом по новому контракту. Де Хеа, его семья, Мендеш и ван Гаал встретились на тренировочной базе в Каррингтоне.

Предполагается, что зарплата голкипера по новому договору составит примерно четыре миллиона фунтов в год, а после завершения переговоров испанец будет возвращен в основной состав команды.