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    «Динамо» поставлена задача завоевать медали

    Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сысоев озвучил задачу клуба на текущий сезон.

    «Говоря о команде, хочется отметить работу Андрея Кобелева, главного тренера, который приступил к работе за неделю до старта сезона и сразу же выстроил краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные приоритеты, которые были рассмотрены на Совете директоров 9 июля, были одобрены. Результаты вы видите. Главное для Андрея Кобелева – это мотивация игроков, их желание играть за московское «Динамо». Это ставится во главу угла.

    Если говорить об общественном резонансе, то он понятен, ведь это первый прецедент подобного рода, не только в России, но и в Европе, когда клуб исключают из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Это рождает много искажeнной информации. «Динамо» было, есть и будет. Команда работает в штатном режиме, финансовая деятельность обеспечена.

    Задача нашей команды – завоевание медалей. Это решение, которое принято единодушно всем руководством клуба», – подчеркнул Сысоев.

    На данный момент клуб занимает шестое место в таблице РФПЛ, имея в своем активе 12 очков. Отставание от идущего третьим «Зенита» составляет 3 очка.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.09.2015 18:14
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алекс К
    1441899236
    Да бред просто. Какие медали? Побороться за евро зону, и то успех будет. Опять фантастов набрали в руководство. Когда уже адекватные люди будут у нас?
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    aviator117
    1441900904
    Давно пора!!!
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    ЖОРРО
    1441908966
    " Это решение, которое принято единодушно всем руководством клуба"....Даааа....а потом единодушно будете придумывать текст оправдания для болельщиков....)
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    yellowbarmaley
    1441925489
    Иванова верните!
    Ответить
    ologreds
    1694997202
    numo441944
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