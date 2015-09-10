Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Вернблум: «Зенит» – очень сильный соперник»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал предстоящую встречу с «Зенитом» и матч против «Вольфсбурга»:

    – Послезавтра у ЦСКА игра с «Зенитом». Согласны, что это очень важный матч?

    – Конечно! С «Зенитом» всегда сложные игры, это очень сильный соперник. Надеюсь, мы победим и еще больше оторвемся от конкурентов.

    – А про группу в Лиге чемпионов что скажете?

    – Будет очень интересно. Конечно, из четвертой корзины нам выпал самый сильный соперник – «Вольфсбург», с которым мы встретимся уже на следующей неделе. Любой другой вариант стал бы более приемлемым для нас.

    Впрочем, у меня нет сомнений, что ЦСКА ждут очень увлекательные матчи. Постараемся выступить успешно, – заявил швед.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 13:21
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    slavutiq70
    1441882261
    Да рубилово будет
    Ответить
    Garrincha58
    1441886470
    Зенит сейчас слаб в двойне так что кони выиграют без проблем
    Ответить
    CSKA №1
    1441896702
    ЦСКА вперед!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997204
    numo441909
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+