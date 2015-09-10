Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ерохин: «Чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит высокие цели»

    Ерохин: «Чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит высокие цели»

    Полузащитник «Урала» Александр Ерохин рассказал, что не против перейти в команду, где он рос бы как футболист.

    – Как считаете, если мы в букмекерской конторе сделаем ставку на то, что зимой Александр Ерохин перейдет в другую команду, – выиграем?

    – Я бы на это не поставил. Сейчас я футболист «Урала». Хочу ли расти? Конечно. И прекрасно понимаю: чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит перед собой более высокие цели.

    – Российскую? Интерес к вам приписывают «Спартаку», «Локомотиву»…

    – Я и в Европу не откажусь поехать.

    – Английский знаете?

    – В магазине объясниться смогу.

    – Разговоры о «Спортинге» – слухи?

    – Интерес был, но конкретного предложения португальцы не сделали. Вариант интересный, я был бы не против. В матчах с ЦСКА «Спортинг» смотрелся хорошо.

    – В юности за какую команду болели?

    – За «Манчестер Юнайтед» с Бекхэмом, Гиггзом, Скоулзом. Нравился Зидан – его техника, видение футбола, поведение на поле. А в России – за «Локомотив», я же из его школы. Когда уехал, какое-то время в душе считал себя «железнодорожником», потом это чувство остыло.

    – Почему «Локо» не пригодились?

    – Объяснили просто – не подошел. Выпускной год, нас отсматривали сначала в Москве, потом на сборах – первом, втором... Сказали, что со мной контракт не подпишут. Конечно, было обидно – я надеялся попасть в дубль, дальше развиваться.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Serjoga
    1441876893
    Чтобы развиваться нужно пахать,а не смотреть кто рядом с тобой и под них подстраиваться! Это русская традиция не выделяться из кучи!
    Ответить
    ologreds
    1694997206
    numo441894
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+