Нагорняк: «Если Пику разденется, вы увидите, что он в отличном состоянии»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Нагорняк, работающий сейчас помощником главного тренера «Днепра» Мирона Маркевича, прокомментировал физическое состояние новичка команды Андерсона Пику (при 169 см роста весит 84 кг).

«Всех пугает вес, но я вас уверяю, если он разденется, вы увидите, что он в отличном состоянии. Мы тоже думали, что он с солидным лишним весом приехал. Но у него такая структура тела. Лишнего веса у него абсолютно нет.

Дайте ему немного времени, он только приехал. Может, и скинет немного, если ему будет действительно мешать. Даже если он будет весить 100 килограммов, но будет хорошо играть, закрывать всю бровку, ему никто кривого слова не скажет! Показатель – игра, все остальное – вторично», – отметил Нагорняк.