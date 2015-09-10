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    • Тарасов: «Смена тренера в «Рубине» не должна повлиять на нас»

    Тарасов: «Смена тренера в «Рубине» не должна повлиять на нас»

    Полузащитник столичного «Локомотива« Дмитрий Тарасов не считает, что пауза в чемпионате как-то скажется на подготовке к матчу восьмого тура чемпионата России против «Рубина«, который состоится в субботу, 12 сентября.

    «На нас это не повлияет. Мы делали то, что и должны были – готовились к «Рубину». Хочу поздравить сборную России с двумя победами и выходом на второе место в группе.

    Честно скажу, что матчи «Рубина» в этом сезоне не смотрел. Будем разбирать их игру все вместе. Читал новости о казанцах. У них сменился тренер и пока непонятно, кто возглавит команду, но это не должно влиять на нас. Мы хорошо начали чемпионат. Нужно продолжать в том же духе», – приводит слова Тарасова пресс-служба клуба.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.09.2015 08:18
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    Комментарии (3)
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    Диктор
    1441865317
    О Бузов слово подал.......смех.
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    west29
    1441994116
    все правильно только докажи на деле я в тебя верю
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    ologreds
    1694997208
    numo441868
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