«Терек» будет базироваться в Грозном

«Терек» будет базироваться теперь только в Грозном. На базе в Кисловодске, где команда тренировалась с начала 2000-х, занятия проходить больше не будут. Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

«С момента возрождения клуба в начале двухтысячных годов команда расквартировала тренировочный лагерь в городе Кисловодске. После возвращения в Премьер-Лигу, с 2008 года, домашние матчи «Терек» проводит в Грозном. В то же время часть тренировочной работы коллектив продолжал проводить в Кисловодске, в условиях среднегорья. Определяющим фактором для спортивного коллектива является, безусловно, инфраструктура. Благодаря главе Чеченской Республики, почeтному президенту «Терека» Рамзану Кадырову, в республике созданы все условия как для подготовки и проведения спортивных мероприятий на самом высшем уровне, так и для комфортабельного проживания спортсменов и их семей.

В Грозном в расположении «Терека» лучшие условия, о которых может мечтать футбольная команда. Это и стадион имени С. Билимханова с полем с искусственным покрытием, поля академии футбола «Рамзан», два тренировочных поля на территории спорткомплекса им. А.А. Кадырова, наконец, один из лучших стадионов страны — «Ахмат-Арена», – сказано в этом заявлении.