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    • Неймар: «Люди работают над тем, чтобы сократить срок моей дисквалификации»

    Неймар: «Люди работают над тем, чтобы сократить срок моей дисквалификации»

    Нападающий и капитан сборной Бразилии Неймар рассказал, что надеется на уменьшение срока своей дисквалификации, а также поделился мнением о своей важности для национальной команды.

    «Бразилия – это не один футболист. Никогда такого не было и не будет», – считает Неймар.

    Капитан бразильцев, дисквалифицированный на четыре матча во время Кубка Америки, хочет принять участие в ближайшем матче сборной.

    «Все еще жду ответа от CAS, чтобы понять, сыграю ли я против Чили. Я хочу играть в каждом матче сборной. Федерация подала апелляцию. Мы ждем. Меня не покидает надежда. Люди работают над тем, чтобы уменьшить срок дисквалификации. Я всегда буду готов к вызову из Бразилии».

    Также Неймар прокомментировал критику в адрес главного тренера Дунги и игру Дугласа Косты.

    «Дунга выиграл 14 матчей из 16? Люди помнят худшие моменты, но забывают лучшее, что ты сделал. Дуглас Коста очень впечатлил в «Баварии», и теперь он делает это в сборной. Мы можем рассчитывать на него».

    Источник: Sports.ru

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    09.09.2015 21:51
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