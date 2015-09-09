Ерохин: «Не откажусь поехать в Европу»

Нападающий «Урала» Александр Ерохин поделился своими карьерными планами и заявил, что был бы не прочь поиграть в Европе.

«Сейчас я футболист «Урала». Хочу ли расти? Конечно. И прекрасно понимаю: чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит перед собой более высокие цели. В Европу не откажусь поехать.

Интерес от «Спортинга» был, но конкретного предложения португальцы не сделали. Вариант интересный, я был бы не против. В матчах с ЦСКА «Спортинг» смотрелся хорошо», – сказал футболист.