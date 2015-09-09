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    Ерохин: «Не откажусь поехать в Европу»

    Нападающий «Урала» Александр Ерохин поделился своими карьерными планами и заявил, что был бы не прочь поиграть в Европе.

    «Сейчас я футболист «Урала». Хочу ли расти? Конечно. И прекрасно понимаю: чтобы прибавлять, нужно переходить в команду, которая ставит перед собой более высокие цели. В Европу не откажусь поехать.

    Интерес от «Спортинга» был, но конкретного предложения португальцы не сделали. Вариант интересный, я был бы не против. В матчах с ЦСКА «Спортинг» смотрелся хорошо», – сказал футболист.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.09.2015 18:49
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    Комментарии (5)
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    zra78
    1441817103
    Звезду поймал не хилую
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    westerose
    1441818187
    Мда... звездная болезнь у чувака.. ничего скоро спустится на землю
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    Serjoga
    1441820533
    Кто-то уже предложил поехать в Европу? Не Тарханов ли?
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    Raulya
    1441823405
    Аричем тут звезду поймал??? Парень ответил честно, что ушел бы...
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    ologreds
    1694997210
    numo441814
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