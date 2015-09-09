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    • Месси: «Буду играть за Аргентину, пока тренер считает, что я нужен команде»

    Месси: «Буду играть за Аргентину, пока тренер считает, что я нужен команде»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не собирается прекращать выступления за национальную сборную.

    «После Кубка Америки Аргентина подверглась жесткой критике. Но за последний год мы играли в финалах двух престижнейших турниров. Пауза в сборной? Буду играть, пока тренер считает, что я нужен команде», – сказал аргентинец.

    Напомним, после поражения Аргентины в финале Кубка Америки от Чили появилась информация о том, что Лионель Месси собирается приостановить свои выступления за сборную страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2015 17:48
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