Месси: «Буду играть за Аргентину, пока тренер считает, что я нужен команде»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не собирается прекращать выступления за национальную сборную.

«После Кубка Америки Аргентина подверглась жесткой критике. Но за последний год мы играли в финалах двух престижнейших турниров. Пауза в сборной? Буду играть, пока тренер считает, что я нужен команде», – сказал аргентинец.

Напомним, после поражения Аргентины в финале Кубка Америки от Чили появилась информация о том, что Лионель Месси собирается приостановить свои выступления за сборную страны.

