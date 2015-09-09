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    Лам: «Закончу карьеру в 2018 году»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам сказал, что уже знает, когда он закончит свою карьеру.

    «Я определенно для себя решил, что закончу карьеру в 2018 году. Хорошо, что у меня есть время подготовить себя к этому. Я точно также заранее решил, что закончу выступления за сборную после чемпионата мира в Бразилии и, возможно, именно поэтому сейчас совершенно не жалею об этом. О том, что буду делать после того как повешу бутсы на гвоздь еще не думал. Безусловно, я отдохну несколько месяцев. Тренером я себя пока не вижу», – заявил защитник.

    Источник: Skysports

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    09.09.2015 16:13
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