Карпин: «Дисквалификация на шесть матчей – это перебор»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал шестиматчевую дисквалификацию наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Удивило ли, что Виллаш-Боаша дисквалифицировали на шесть матчей? Безусловно, да. Насколько понимаю, КДК назначает количество игр, исходя из того, были ли до этого похожие прецеденты. Не в курсе, какие именно моменты принимались во внимание в ситуации с португальцем, но дисквалификация именно на шесть матчей – это, как мне кажется, всe равно перебор», – сказал специалист.

