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    Карпин: «Дисквалификация на шесть матчей – это перебор»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин прокомментировал шестиматчевую дисквалификацию наставника «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

    «Удивило ли, что Виллаш-Боаша дисквалифицировали на шесть матчей? Безусловно, да. Насколько понимаю, КДК назначает количество игр, исходя из того, были ли до этого похожие прецеденты. Не в курсе, какие именно моменты принимались во внимание в ситуации с португальцем, но дисквалификация именно на шесть матчей – это, как мне кажется, всe равно перебор», – сказал специалист.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2015 14:16
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    Комментарии (2)
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    proеzd2
    1441815764
    канешна перебор ,пару вполне хватает.
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    ologreds
    1694997212
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