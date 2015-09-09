Бондаренко: «Оставив Наваса, мы бы, конечно, столько бы не пропускали»

Тренер по физподготовке «Рубина» Евгений Бондаренко поделился своим мнением о причинах неудачного начала сезона для команды.

«Если меня спросят, почему мы так сыграли в прошлом году, я отвечу: во-первых, совпало, во-вторых, очень сильно хотели, в-третьих, всe получалось и, в-четвертых, ребята были посильнее. Я могу сказать, что сейчас в команде не хватает игрока плана Цезаря Наваса. Сейчас у нас есть Соломон Кверквелия, который хорошо играет, но Навас был сильнее. Не потому что Кверквелия плохой – просто он не с опытом. Оставив Наваса, мы бы, конечно, столько бы не пропускали. Оставив того же Азмуна, мы бы больше забивали.

Потом не забывайте, что ребята, которые приходят в команду, хотят проявить себя в первый год. Это совсем другие эмоции. Они настроены сразу, максимально, выдавливают из себя всe, выжимают. Во второй год немножко притираются люди, привыкают друг к другу. Всe равно есть такой момент, что обязательно нужно обновлять команду. Если туда не приходят реально сильные игроки – не просто кто-то пришел, а реально сильные, то это команде всегда помогает. К сожалению, такого не произошло. Опять же не по чьей-то вине, а потому что мы реально не могли покупать сильных футболистов. Сами понимаете, что одно дело, когда новый тренер и новая команда – это плюс большой. А когда накладывается всe друг друга, ребята от трения немножко устают, и тренер от них ждет максимального, потому что играет один и тот же состав. На скамейке 13 человек сидят и ждут, когда их выпустят, но там, грубо говоря, два-три игрока, которые могут пополнить замену, а все остальные – молодые, они, конечно, немного отстают. Поэтому такой сильной и боеспособной команды не было, как даже в начале того года», – сказал специалист.

