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    Чорлука: «России я посвятил тату с матрешкой»

    Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о своих татуировках и о том, как он попал в российский чемпионат.

    «У меня много татуировок. Знаю, что не всем они нравятся, но для меня это практически искусство. Каждая из моих татуировок рассказывает об определенном этапе жизни. Вот я и решил посвятить одну из них России. Это для меня как дань уважения стране, болельщикам и клубу, который много для меня сделал. С самого начала выбрал именно матрешку – отличный русский сувенир. Долго выбирал, как именно должна выглядеть матрешка, но в конце концов остановился на той, что мне предложили в тату-салоне. Теперь она будет прекрасным воспоминанием о России на всю жизнь.

    Никогда не думал, что когда-нибудь могу оказаться в России. Хотя я не следил за российской лигой, прекрасно знал клубы, выступающие в еврокубках. Знал, что ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, тем более, что там выступали мои соотечественники. Ивица Олич много рассказывал о ЦСКА, Ивица Крижанац – о «Зените». Хорошо помню, как получил предложение от «Локомотива». Все произошло после Евро-2012. Мне позвонил Славен Билич и предложил переехать в Москву. Я долго работал вместе со Славеном, могу даже назвать его своим футбольным отцом. Так что я подумал пару дней и согласился, потому что мне всегда приятно работать с ним. К сожалению, Билич покинул команду через год. А я все еще здесь. И мне нравится!», – сказал хорватский футболист.

    Источник: ФИФА

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    09.09.2015 12:15
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    palanik_tyumen
    1441794904
    красаец Чорлука
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    sergey_andreich
    1441803676
    Красава Билич - а Чорлука - лучший защитник РФПЛ
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