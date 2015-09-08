Симонян: «Упрекнуть молодежку в отсутствии самоотдачи нельзя»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился своим мнением о поражении молодежной сборной России от сверстников из Австрии (4:3) в матче отбора на Евро-2017 (U-21).

«Упрекнуть в отсутствии желания и самоотдачи ребят нельзя. Они же отыгрывались. Но так действовать в обороне просто недопустимо! В защите провалились… Жизнь себе осложнили. Значит, нужно выигрывать остальные матчи. Ребята проявили характер, возвращались в игру дважды. Но последний мяч – это что-то из ряда вон выходящее. Дали пройти, прострелить. Где были защитники? Хомуха проведет разбор игры, сделает соответствующие выводы», – высказался Симонян.

Чиновник считает, что пока рано рассуждать о результатах работы старшего тренера молодежной сборной Дмитрия Хомухи, под руководством которого команда потерпела два подряд поражения.

«Назначение Хомухи я комментировать не буду. Решение было принято. Теперь давайте дождемся завершения отборочного цикла и посмотрим, кто из этих игроков попадет в первую команду. Рано делать выводы по поводу тренера».