Рыжиков: «Выходите из интернета, возвращайтесь на трибуны!»

Голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков призвал болельщиков придти на стадион и поддержать команду в предстоящем матче 8-го тура Чемпионата России против московского «Локомотива».

«Уважаемые болельщики «Рубина», у нас сейчас непростые времена. Вы много критикуете команду в интернете, и вы имеете на это полное право. Но поверьте, самое лучшее сейчас – это быть с командой. Выходите из интернета, возвращайтесь на трибуны! Сейчас отличный момент забыть все обиды. Вы хотите вернуть родную эмблему? Хотите вернуть «Рубину» былой уровень? Покажите это 12 сентября, в субботу, на матче «Рубин» – «Локомотив». Будете вы, будет и «Рубин»!», – заявил Рыжиков.

