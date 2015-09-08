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    • Рыжиков: «Выходите из интернета, возвращайтесь на трибуны!»

    Рыжиков: «Выходите из интернета, возвращайтесь на трибуны!»

    Голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков призвал болельщиков придти на стадион и поддержать команду в предстоящем матче 8-го тура Чемпионата России против московского «Локомотива».

    «Уважаемые болельщики «Рубина», у нас сейчас непростые времена. Вы много критикуете команду в интернете, и вы имеете на это полное право. Но поверьте, самое лучшее сейчас – это быть с командой. Выходите из интернета, возвращайтесь на трибуны! Сейчас отличный момент забыть все обиды. Вы хотите вернуть родную эмблему? Хотите вернуть «Рубину» былой уровень? Покажите это 12 сентября, в субботу, на матче «Рубин» – «Локомотив». Будете вы, будет и «Рубин»!», – заявил Рыжиков.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.09.2015 16:36
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    Комментарии (3)
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    LOKOfanatik19
    1441725246
    Хватит ерундой заниматься, начинайте играть!!!! Был не раз на "Центральном", так даже с фан центра на вас кричат матом...
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    ologreds
    1694997218
    numo441706
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