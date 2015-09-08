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    «Ренн» подписал Гуркюффа

    «Ренн» на этой неделе пополнится опытным полузищитником Йоанном Гуркюффом. Экс-игрок «Лиона» подписал контракт с красно-черными на один сезон. Его зарплата составит 100-150 тысяч евро в неделю.

    Гуркюфф дал свое согласие на переход в «Ренн» в конце авгутса, но тогда клуб не смог его заявить из-за заминки с документами. Все проблемы решены, и уже в следующем туре Лиги 1 игрок сможет выйти на поле.

    Отметим, Гуркюфф достался «Ренну» бесплатно. Его контракт с «Лионом» закончился летом, и стороны приняли решение его не продлевать.

    Источник: L' Equipe

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    08.09.2015 09:44
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    Комментарии (3)
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    YAMAYKA
    1441708642
    Будующий Зидан говорили они. Как по мне Гуркюфф очень добротный игрок но в великого ему уже не вырасти все его хрустализация.
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    2rbo
    1441711485
    огого опытный полузащитник, вот время то летит, для меня он был наглым Мальчишкой из Милана)
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    ologreds
    1694997220
    numo441674
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