«Ренн» подписал Гуркюффа

«Ренн» на этой неделе пополнится опытным полузищитником Йоанном Гуркюффом. Экс-игрок «Лиона» подписал контракт с красно-черными на один сезон. Его зарплата составит 100-150 тысяч евро в неделю.

Гуркюфф дал свое согласие на переход в «Ренн» в конце авгутса, но тогда клуб не смог его заявить из-за заминки с документами. Все проблемы решены, и уже в следующем туре Лиги 1 игрок сможет выйти на поле.

Отметим, Гуркюфф достался «Ренну» бесплатно. Его контракт с «Лионом» закончился летом, и стороны приняли решение его не продлевать.