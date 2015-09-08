Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    УЕФА поможет «Таврии» перебраться в Херсон

    Симферопольская «Таврия» намерена переехать в Херсон, чтобы участвовать в чемпионате Украины, и в этом ей поможет УЕФА.

    В рамках программы «Хет-Трик» УЕФА построит в Херсоне стадион для «Таврии», который будет соответствовать всем требованиям УПЛ, и на котором крымский клуб будет проводить свои домашние матчи.

    Эта арена будет возведена на базе нынешнего стадиона «Спартак», который подвергнут реконструкции, когда землю передадут в собственность областной федерации футбола.

    Кроме самого стадиона, клуб получит поле с искусственным покрытием для молодежных команд. На этом комплексе будут проводиться городские и областные соревнования.

    Источник: iSport.ua

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2015 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Али Самаркандский
    1441677530
    России будет нужен новый стадион в Херсоне.
    Ответить
    Expert_Buben
    1441685569
    И содержать Таврию будет УЕФА?
    Ответить
    красноярец
    1441688648
    украина конечно согласны на деньги от УЕФА , хочешь воровать начинай строить.
    Ответить
    прево
    1441695690
    как же бобло мимо Мутко пройдет
    Ответить
    sevsor
    1441698020
    Политическая возня...Очень забавно звучит - симферопольская "Таврия" из Херсона, донецкий "Шахтёр" из Львова, ранее читал, что собирались создавать херсонский ФК "Севастополь" )) Интересно, какие ещё географические казусы нас ждут))
    Ответить
    Axidan
    1441700730
    а содержать то кто будет? таврия чейчас больше любительский клуб. в упл они играть не смогут в первой лиге. откуда брать деньги на финансирование, зп и т.д.? :) почему, млять, об этом, сразу не подумать?!
    Ответить
    ologreds
    1694997222
    numo441657
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+