Ширер: «Ван Гаал не может себе позволить даже ничью с «Ливерпулем»

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала за неспособность создать команду, которая побеждает, а также за скучный футбол.

«Я бы сказал, что ван Гаал не может себе позволить даже сыграть вничью с «Ливерпулем». Он просил, чтобы ему дали больше времени на то, чтобы команда сыгралась, а молодые футболисты развивались. Боюсь, время вышло – срок настал», – пишет Ширер.

Также бывший нападающий «Ньюкасла» возмущен тем, что большие траты на трансферы для ван Гаала не приносят результатов на поле.

«Невозможно наблюдать за изменениями, которые он сделал и которые подкреплены сотнями миллионов, а потом слушать, как он строит из себя жертву и говорит, что ему нужно время. Формировать команду – это твоя работа, и я считаю, что для клуба уровня «Манчестер Юнайтед» одного года должно быть дотаточно».

Стиль, который прививает ван Гаал команде, Ширер назвал скучным.

«Можно играть в скучный, рациональный футбол, который исповедует ван Гаал, если он приносит результат. Но если вернуться к концу прошлого сезона, то выясняется, что в десяти последних матчах АПЛ ван Гаал одержал три победы, трижды сыграл вничью и четыре раза проиграл. Ему дали время, которого не было у Мойеса. В случае прохлого результата в воскресенье придет время задавать вопросы».