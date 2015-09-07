Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мойес: «Получил много предложений о возвращении в АПЛ»

    Главный тренер «Реала Сосьедад» Дэвид Мойес, до этого тренировавший «Манчестер Юнайтед», решил остаться в Испании, хотя имел предложения от клубов АПЛ.

    «Я хочу провести с командой полный сезон. У меня было много предложений о возвращении в АПЛ летом, однако я решил остаться, поскольку верю в наш проект и в футболистов, которых я за это время очень хорошо узнал», – рассказывает Мойес.

    До прихода шотландского специалиста «Реал Сосьедад» боролся в Примере за выживание, однако Мойесу удалось финишировать с командой из Сан-Себастьяна на 12-й позиции.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2015 21:40
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997222
    numo441632
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+