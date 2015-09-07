Мойес: «Получил много предложений о возвращении в АПЛ»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Дэвид Мойес, до этого тренировавший «Манчестер Юнайтед», решил остаться в Испании, хотя имел предложения от клубов АПЛ.

«Я хочу провести с командой полный сезон. У меня было много предложений о возвращении в АПЛ летом, однако я решил остаться, поскольку верю в наш проект и в футболистов, которых я за это время очень хорошо узнал», – рассказывает Мойес.

До прихода шотландского специалиста «Реал Сосьедад» боролся в Примере за выживание, однако Мойесу удалось финишировать с командой из Сан-Себастьяна на 12-й позиции.