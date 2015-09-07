Красноярский «Енисей» разместил объявление о вакансии футболиста

На сайте общероссийского банка вакансий появилось объявление «Енисея» о поиске футболиста-легионера.

«Вакансия доступна для следующих категорий граждан: граждане стран дальнего зарубежья», – написано в объявлении.

Кандидат должен иметь среднее образование и как минимум пятилетний стаж профессионального футболиста. Кроме того, красноярский клуб требует от соискателей пунктуальности, ответственности, а также поддержания высокого уровня общей физической и специальной подготовленности, обеспечивающих достижение результатов международного класса.

После десяти туров «Енисей» занимает в ФНЛ 15-ю позицию.