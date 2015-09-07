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    • Боатенг: «В ближайшее время суммы трансферов будут только расти»

    Боатенг: «В ближайшее время суммы трансферов будут только расти»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг поделился своим мнением относительно будущего полузащитника Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити». Боатенг считает, что заплаченная за Де Брюйне сумма создать ему трудности.

    «Сумма, выплаченная за Де Брюйне, будет постоянно давить на него. В «Манчестер Сити» он пришел в качестве мессии, а значит, от него будут ждать чуда уже с первых матчей. Но игра в Англии не такая, как в Бундеслиге. Рефери свистят реже, и из-за этого ритм матча значительно ускоряется. Многие команды предпочитают длинные передачи, в то время как «Сити» практикует совсем другую игру», – говорит Боатенг.

    Футболист «Баварии» уверен, что тенденция платить за игроков большие деньги сохранится и в будущем.

    «Суммы, которые тратят клубы Премьер-лиги, просто невероятные. Но в последнее время футбол развивается в этом направлении, поэтому я считаю, что в ближайшее время эти цифры будут только расти».

    Источник: Football

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    07.09.2015 19:02
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    Комментарии (2)
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    Stepashka69
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    боатенг прав
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