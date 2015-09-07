«Рубину» поставлена задача закрепиться в лидерах чемпионата

Член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов сообщил, что перед командой, как и прежде, стоят серьезные задачи.

«Поставленные задачи никто не снимал – закрепиться в еврокубках и быть в лидерах чемпионата России. Их ставил руководитель республики как председатель попечительского совета», – сказал Леонов.

Напомним, «Рубин» после семи туров занимает место в зоне вылета из Премьер-лиги. В Лиге Европы команда со скрипом преодолела квалификацию и сыграет в группе против «Ливерпуля», «Бордо» и «Сьона».

После таких результатов руководство клуба приняло решение уволить главного тренера Рината Билялетдинова. Кандидатами на этот пост являются Роберт Евдокимов и Виктор Гончаренко.