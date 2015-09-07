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    • «Рубину» поставлена задача закрепиться в лидерах чемпионата

    «Рубину» поставлена задача закрепиться в лидерах чемпионата

    Член попечительского совета «Рубина» Владимир Леонов сообщил, что перед командой, как и прежде, стоят серьезные задачи.

    «Поставленные задачи никто не снимал – закрепиться в еврокубках и быть в лидерах чемпионата России. Их ставил руководитель республики как председатель попечительского совета», – сказал Леонов.

    Напомним, «Рубин» после семи туров занимает место в зоне вылета из Премьер-лиги. В Лиге Европы команда со скрипом преодолела квалификацию и сыграет в группе против «Ливерпуля», «Бордо» и «Сьона».

    После таких результатов руководство клуба приняло решение уволить главного тренера Рината Билялетдинова. Кандидатами на этот пост являются Роберт Евдокимов и Виктор Гончаренко.

    Источник: ТАСС

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    07.09.2015 18:51
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    Комментарии (3)
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    Hiddink95
    1441650264
    Ещё пусть поставят задачу "ЛЕ выиграть" для полного счастья. Уверен, у них получится...
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    AlexKane
    1441657434
    Что за бред..
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    ologreds
    1694997224
    numo441617
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