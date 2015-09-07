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    • Директор стадиона «Мордовии» уверен, что игра с ЦСКА состоится в Саранске

    Директор стадиона «Мордовии» уверен, что игра с ЦСКА состоится в Саранске

    Директор саранского стадиона «Старт» Алексей Порфененко уверен, что работники арены успеют подготовить газон к матчу «Мордовия» – ЦСКА, который состоится 20 сентября.

    «Сейчас мы абсолютно убеждены, что успеем завершить все работы по укладке нового покрытия в срок. Помимо этого мы провели полную ревизию дренажной системы, заменили коллектор системы обогрева футбольного поля. Можно с уверенностью сказать, что матч «Мордовия» – ЦСКА состоится при любой погоде», – приводит слова Порфененко официальный Twitter саранского клуба.

    Напомним, последние два матча «Мордовии» против «Уфы» и «Рубина» состоялись в Самаре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 16:30
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    Комментарии (3)
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    -Сивый Мерин-
    1441633434
    Наконец саранчане постелят палас.
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    CSKA-MORDOVIA
    1441640648
    Всем ШУМБРАТ! Все кони России все в Саранск добро пожаловать, парадуем Красно/синий Саранск))
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    ologreds
    1694997224
    numo441607
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