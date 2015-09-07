Директор стадиона «Мордовии» уверен, что игра с ЦСКА состоится в Саранске

Директор саранского стадиона «Старт» Алексей Порфененко уверен, что работники арены успеют подготовить газон к матчу «Мордовия» – ЦСКА, который состоится 20 сентября.

«Сейчас мы абсолютно убеждены, что успеем завершить все работы по укладке нового покрытия в срок. Помимо этого мы провели полную ревизию дренажной системы, заменили коллектор системы обогрева футбольного поля. Можно с уверенностью сказать, что матч «Мордовия» – ЦСКА состоится при любой погоде», – приводит слова Порфененко официальный Twitter саранского клуба.

Напомним, последние два матча «Мордовии» против «Уфы» и «Рубина» состоялись в Самаре.