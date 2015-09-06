Клопп не хочет работать в топ-клубе

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп сообщил, что не хочет работать в топ-клубе. Немецкий специалист в настоящее время наслаждается отпуском, который образовался у него после ухода из Дортмунда.

«Следующим шагом в моей карьере не будет топ-клуб. Есть другие интеренсные проекты, хорошие команды, где я могу быть полезным.

Сейчас я общаюсь со многими людьми и получаю от этого удовольствие. Конечно, не пропускаю ничего, что происходит в футболе», – заявил Клопп,

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Клопп ведет переговоры с «Зенитом». Впрочем, руководство петербургского клуба сразу опровергло это сообщение.