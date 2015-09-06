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    Клопп не хочет работать в топ-клубе

    Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп сообщил, что не хочет работать в топ-клубе. Немецкий специалист в настоящее время наслаждается отпуском, который образовался у него после ухода из Дортмунда.

    «Следующим шагом в моей карьере не будет топ-клуб. Есть другие интеренсные проекты, хорошие команды, где я могу быть полезным.

    Сейчас я общаюсь со многими людьми и получаю от этого удовольствие. Конечно, не пропускаю ничего, что происходит в футболе», – заявил Клопп,

    Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что Клопп ведет переговоры с «Зенитом». Впрочем, руководство петербургского клуба сразу опровергло это сообщение.

    Источник: Bild

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    06.09.2015 12:59
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    Комментарии (6)
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    Garrincha58
    1441535831
    давай в Рубин и сделай этих московских топов и народныхнедокоманд
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    Патриот 05
    1441538279
    Он про посредственный бомжеклуб?
    Ответить
    andreus20
    1441546557
    Даёшь Клоппа в Тосно xD
    Ответить
    95-shishani-95
    1441551212
    Зря...
    Ответить
    Звезда запаса
    1441607958
    Торпедо Армавир. Там Валера сдувается. Юрген верим.
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    ologreds
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    numo441488
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