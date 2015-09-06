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    Самаренкин: «Выбор тренера «Рубина» не будет спонтанным»

    Экс-президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин поделился мнением о новых назначениях в клубе.

    «Показательно, что Ильсур Раисович (Метшин, новый президент клуба) назначил встречу бывшим президентам «Рубина» в день своего назначения. Это говорит о его желании вникнуть в ситуацию, которая сейчас в клубе, и постараться в короткий срок исправить положение. На встрече мы обсуждали кандидатов в главные тренеры команды, нами были названы несколько фамилий. Выбор не будет спонтанным, новый президент «Рубина» хочет все обсудить и взвесить все за и против. Тут, действительно, нельзя торопиться.

    Лично я новость о том, что президентом стал Ильсур Раисович, принял очень позитивно, у нас с ним много общего в части взглядов на футбол и на то, как должно быть построено хозяйство в клубе. Например, я также хотел пригласить в команду Ильгиза Фахриева, но тогда по разным причинам этого сделать не удалось. Маркетингом занимался Иван Мешков, его необходимо вернуть в клуб: он понимает, как вернуть болельщиков на трибуны. Нияз Акбаров работает в интернате. Многие не в курсе, что 12 человек из рубиновской школы играют в юниорских сборных разных возрастов, ребята в возрасте 16 до 21 года. Такого никогда не было! Это говорит о том, что у нас есть огромный резерв для основной команды, который поможет решать большие задачи, если не здесь и сейчас, то в ближайшей перспективе», – сказал Самаренкин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    06.09.2015 08:12
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