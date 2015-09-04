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    Кораблев: «Мы уже направили жалобу на «Динамо»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев отреагировал на решение палаты по разрешению споров РФС, которая обязала махачкалинцев выплатить «Зениту» компенсацию за трансфер полузащитника Игоря Денисова. Кораблев обвинил в задержке выплат «Динамо».

    «Мы абсолютно нормально отнеслись к такому решению палаты по разрешению споров. Задержка в выплатах связана с тем, что футбольный клуб «Динамо» не выполнил свои обязательства перед нами. Мы уже направили бумагу с жалобой на москвичей в палату по разрешению споров. Как только «Динамо» выполнит свои обязательства перед нами, мы сразу выплатим все «Зениту», – комментирует гендиректор «Анжи».

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.09.2015 23:22
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    Комментарии (3)
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    kolc38
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