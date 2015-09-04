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    • Моуринью, Роналду и Лэмпард попали в Книгу рекордов Гиннесса

    Моуринью, Роналду и Лэмпард попали в Книгу рекордов Гиннесса

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, нападающий «Реала» Криштиану Роналду и полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард включены в очередное издание Книги рекордов Гиннесса. Оно появится в 2016 году.

    Моуринью принадлежат сразу несколько рекордов. Так, он является первым в АПЛ тренером, под руководством которого команда сумела набрать 95 очков в одном сезоне. Также его команда провела в АПЛ наибольшее число домашних матчей без поражений – 77. Еще два достижения португальца имеют отношение к Лиге Чемпионов: он одержал наибольшее число побед с разными клубами, а также является самым молодым специалистом, проведшим в ЛЧ 100 матчей.

    Роналду внесен в Книгу Гиннесса как самый популярный человек и спортсмен в социальных сетях Facebook и Twitter (свыше 27 миллионов подписчиков), а также как автор наибольше числа хет-триков в Примере (27).

    Достижение Лэмпарда заключается в том, что он забил наибольшему числу команд АПЛ – 39. Этой отметки футболист достиг после того, как забил своему бывшему клубу «Челси», играя за «Манчестер Сити». Предыдущий обладатель этого рекорда – Эшли Куол.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.09.2015 19:37
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    Комментарии (7)
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    Jimmy7
    1441387587
    Не Эшли Куол, а Эшли Коул
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    spartach091
    1441387891
    что за школота ???КУОЛ,ахахахахахха
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    Chelsea26
    1441391661
    Так-то не Эшли Куол, а Энди Коул вроде
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    95-shishani-95
    1441400713
    Неплохо
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    ologreds
    1694997244
    numo441326
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