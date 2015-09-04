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    • Леонардо: «Неймару не хватает зрелости, чтобы быть капитаном сборной»

    Леонардо: «Неймару не хватает зрелости, чтобы быть капитаном сборной»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана» Леонардо поставил под сомнение способность нападающего «Барселоны» Неймара быть капитаном сборной.

    «Неймар – великолепный игрок, но ему не хватает зрелости, чтобы быть капитаном и держать команду в своих руках.

    Его очень много критиковали, когда он играл в Бразилии. Он хотел забрать мяч, сделать пару финтов и быть тем, кто забьет победный гол. Однако сейчас он может играть и без мяча. У каждого игрока есть области игры, где он может становиться сильнее, и Неймар – не исключение», – сказал Леонардо.

    Источник: Football Espana

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    04.09.2015 18:55
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    Комментарии (3)
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    rash85
    1441388340
    Неймар, Месси и Роналду ох...т в нашей РПЛ. Их просто сломают. В Испании без обороны играют. Вот и забиваю до х...я
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    ologreds
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