Тохир: «Интер» может бороться за Скудетто»

Президент «Интера» Эрик Тохир заявил, что команде по силам побороться за первую строчку в таблице по итогам сезона.

«Сейчас у нас команда того уровня, которого мы давно добивались. Мы можем побороться за высокие места в Серии А, и, конечно, вернуться в Лигу чемпионов. Мы полностью доверяем Роберто Манчини. Нам понадобится поддержка болельщиков на протяжении всего сезона. У тренера сейчас есть выбор из разных игроков, и все они сильные футболисты.

Наша цель на сезон проста – вернуться в Лигу чемпионов. Однако Манчини сказал так: «Мы – «Интер», и всегда должны нацеливаться на самые высокие места, почему бы нам не побороться за Скудетто?», – сказал Тохир.