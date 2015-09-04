Черышев: «В моем контракте прописана сумма отступных в 200 миллионов»

Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев рассказал о своих планах на будущее и ситуации с контрактом.

– Представляете себя в английском футболе? Туда из Испании многие уезжают в последнее время.

– В данный момент я футболист «Рела». И должен уважать свой клуб. Хочу играть в «Реале» – это мечта всей моей жизни. Но, мне кажется, футболист, когда играет, может привыкнуть к любому чемпионату.

– Интерес из России чувствовали?

– Да, постоянно интересовались клубы. Но этим летом почти ничего не было. И я сам не хотел бы переходить в русские клубы – хочу играть в Европе.

– Интерес из России был от одних и тех же клубов?

– Не знаю, все шло через агента.

– Представляете себе, что происходит в чемпионате России?

– Да, я стараюсь смотреть игры. Знаком со многими футболистами.

– В вашем контракте действительно прописана сумма отступных в 200 миллионов евро?

– Да.

– А как так получилось? Это же запредельная сумма.

– Ну, вот так решил клуб, я не знаю. Это у них нужно спросить.

– Но почему вы со своей стороны на это согласились?

– Наверное, «Реал» не хотел, чтобы меня кто-то купил.

– И вы не хотели, чтобы вас кто-нибудь мог купить?

– Я был спокоен. И сейчас спокоен.