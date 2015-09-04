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    • Черышев: «В моем контракте прописана сумма отступных в 200 миллионов»

    Черышев: «В моем контракте прописана сумма отступных в 200 миллионов»

    Полузащитник мадридского «Реала» Денис Черышев рассказал о своих планах на будущее и ситуации с контрактом.

    – Представляете себя в английском футболе? Туда из Испании многие уезжают в последнее время.

    – В данный момент я футболист «Рела». И должен уважать свой клуб. Хочу играть в «Реале» – это мечта всей моей жизни. Но, мне кажется, футболист, когда играет, может привыкнуть к любому чемпионату.

    – Интерес из России чувствовали?

    – Да, постоянно интересовались клубы. Но этим летом почти ничего не было. И я сам не хотел бы переходить в русские клубы – хочу играть в Европе.

    – Интерес из России был от одних и тех же клубов?

    – Не знаю, все шло через агента.

    – Представляете себе, что происходит в чемпионате России?

    – Да, я стараюсь смотреть игры. Знаком со многими футболистами.

    – В вашем контракте действительно прописана сумма отступных в 200 миллионов евро?

    – Да.

    – А как так получилось? Это же запредельная сумма.

    – Ну, вот так решил клуб, я не знаю. Это у них нужно спросить.

    – Но почему вы со своей стороны на это согласились?

    – Наверное, «Реал» не хотел, чтобы меня кто-то купил.

    – И вы не хотели, чтобы вас кто-нибудь мог купить?

    – Я был спокоен. И сейчас спокоен.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2015 15:27
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    Комментарии (6)
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    Алёша Мясной
    1441369921
    в чемпионате испаниет играет отлично, приезжает играть за сборную и сразу деградирует. НЕПОНЯТНООООО
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    suhow6
    1441375448
    рела исправить. смешно
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1441389974
    ДЛЯ ПАРНЯ ФУТБОЛ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ...А НАШИ МЕСТНЫЕ "ЗВЁЗДЫ" ТАК И БУДУТ ВЕЧНО ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
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    ologreds
    1694997245
    numo441303
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