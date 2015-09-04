«Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки

Нападающий Александр Кержаков не может договориться с «Зенитом» о расторжении контракта. Футболист хочет получить свою годовую заработную плату, составляющую три миллиона евро после выплаты налогов, целиком, а клуб пытается значительно сократить сумму выплаты.

Вопрос дальнейшего трудоустройства Кержакова обсудили новый президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов по окончании внеочередной конференции РФС.

— Он просится ко мне на работу, но ведь ему только 31 год, он еще может играть, — говорит Мутко

— Я с Сашей [Кержаковым] переговорю, скажу, чтобы он к вам подъехал, — ответил гендиректор «Зенита» Митрофанов.

— А что у него там с контрактом? — продолжил диалог президент РФС.

— Все обсуждаемо, но мы, конечно, не готовы разрывать контракт на его условиях, — ответил представитель клуба.