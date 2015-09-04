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    • «Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки

    «Зенит» не хочет разрывать контракт с Кержаковым из-за выплаты неустойки

    Нападающий Александр Кержаков не может договориться с «Зенитом» о расторжении контракта. Футболист хочет получить свою годовую заработную плату, составляющую три миллиона евро после выплаты налогов, целиком, а клуб пытается значительно сократить сумму выплаты.

    Вопрос дальнейшего трудоустройства Кержакова обсудили новый президент РФС Виталий Мутко и генеральный директор ФК «Зенит» Максим Митрофанов по окончании внеочередной конференции РФС.

    — Он просится ко мне на работу, но ведь ему только 31 год, он еще может играть, — говорит Мутко

    — Я с Сашей [Кержаковым] переговорю, скажу, чтобы он к вам подъехал, — ответил гендиректор «Зенита» Митрофанов.
    — А что у него там с контрактом? — продолжил диалог президент РФС.

    — Все обсуждаемо, но мы, конечно, не готовы разрывать контракт на его условиях, — ответил представитель клуба.

    Источник: Известия

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    04.09.2015 08:48
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Дагыстанец
    1441346253
    Надо ему газом дать, полные штаны газа
    Ответить
    medvechonok
    1441347781
    И так денег не меренно, еще подавай. Что за контракты, пипец просто!!!!!!!
    Ответить
    kkomov
    1441351301
    обс
    Ответить
    kkomov
    1441351439
    все правильно делает!
    Ответить
    Truly
    1441354539
    Это уже не футбол.
    Ответить
    Serjoga
    1441359355
    Какой контракт, такие и условия! Кто вас просил заключать такой контракт?
    Ответить
    -Сивый Мерин-
    1441364424
    На кол живодёра-орнитолога.
    Ответить
    alp
    1441371502
    просто боаша через месяц в Зените уже не будет, и Саша вернется на поле.
    Ответить
    Essence
    1441539345
    Вот с кем,а с кержом можно было бы хорошо разойтись,не последний человек,чтобы не говорили,в российском футболе,про зенитовский вклад вообще не говорю(
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    ologreds
    1694997248
    numo441269
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