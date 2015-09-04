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    Милевский: «В «Хайдуке» испытал незабываемые эмоции»

    Нападающий Артем Милевский прокомментировал расторжение контракта с «Хайдуком». Футболист отметил, что навсегда останется болельщиком хорватской команды.

    «Мы расстаемся с «Хайдуком» в очень хороших отношениях. Сплит, «Хайдук» и местные болельщики навсегда стали частью меня. Я прожил тринадцать отличных месяцев в этом городе, который буквально живет ради клуба, нашел много друзей, испытал незабываемые эмоции.

    Я благодарен «Хайдуку» за то, что он дал мне шанс в самый тяжелый период в моей жизни. У «Хайдука» всегда будет поддержка от одного болельщика из Украины», – сказал Милевский.

    Источник: ФК «Хайдук»

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    04.09.2015 07:44
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    locky
    1441342907
    Видать вискарь там классный. Надо в Хорватию на выходных смотаться.
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    kella
    1441345320
    Хай дук!
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    moment of Glory
    1441347115
    Не забываемце впечатления: секс, наркотики, рок-н-ролл.
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    Varan105
    1441348525
    А теперь куда?
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    Lazio-Kiev
    1441348630
    Так прогулять талант...
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    kkomov
    1441351610
    типа у хохлов там до него ни одного болельщика Хайдука не было
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    ologreds
    1694997248
    numo441264
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