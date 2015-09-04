Милевский: «В «Хайдуке» испытал незабываемые эмоции»

Нападающий Артем Милевский прокомментировал расторжение контракта с «Хайдуком». Футболист отметил, что навсегда останется болельщиком хорватской команды.

«Мы расстаемся с «Хайдуком» в очень хороших отношениях. Сплит, «Хайдук» и местные болельщики навсегда стали частью меня. Я прожил тринадцать отличных месяцев в этом городе, который буквально живет ради клуба, нашел много друзей, испытал незабываемые эмоции.

Я благодарен «Хайдуку» за то, что он дал мне шанс в самый тяжелый период в моей жизни. У «Хайдука» всегда будет поддержка от одного болельщика из Украины», – сказал Милевский.