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    • Перес о несостоявшемся переходе Де Хеа: «Руководству «МЮ» не хватает опыта»

    Перес о несостоявшемся переходе Де Хеа: «Руководству «МЮ» не хватает опыта»

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, почему не состоялся переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в испанский клуб.

    «Де Хеа очень переживает, ведь он действительно хотел перейти в «Реал». Мы отправили контракты в «МЮ» в 13.30, но им понадобилось восемь часов, чтобы отослать их нам назад. Нам непонятно, почему они потратили на это столько времени и тянули до последнего, если они действительно хотели вести переговоры.

    У нас хорошие отношения с «МЮ». Касильяс всегда хорошо отзывался о Де Хеа. В этой ситуации нам многое непонятно, но я никого не виню.

    Просто руководству «МЮ», видимо, не хватает опыта – то же самое случилось год назад, когда не состоялся трансфер Коэнтрау и едва не сорвался переход Эрерры», — отметил Перес.

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    04.09.2015 06:26
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    Комментарии (3)
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    locky
    1441338078
    Может относительно новым боссам МЮ и не хватает опыта, но уж у Переса старческий маразм в достатке. Хоть ума хватило Касилью взять- перестраховаться. А то бы и Наваса на радостях отправил в Манчестер, и не в доплату.
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    Дагыстанец
    1441340570
    Перес старый аферюга верить ему на слово дело погиблое
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    ologreds
    1694997249
    numo441258
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