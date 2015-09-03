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    Гризманн: «Я постараюсь сравняться с Месси и Роналду»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о том, как он себя чувствует в клубе, а также поведал о своих бомбардирских планах на этот сезон.

    «Читал, что люди думали, будто я покину клуб летом. Но я счастлив в «Атлетико». Пока клуб хочет, чтобы я был здесь, мне это в радость. Для меня наш стадион превратился во что-то вроде заднего двора. Здесь все свои. Меня поддерживают, и в этом сезоне мы сделаем все возможное», – говорит Гризманн.

    Футболист намерен превзойти свой прошлогодний результат по голам.

    «Не знаю, сколько забью, но хочу забить больше 25, то есть больше, чем в предыдущем сезоне. Я постараюсь сравняться с Месси и Роналду».

    Источник: Marca

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    03.09.2015 22:32
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    Комментарии (3)
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    95-shishani-95
    1441313135
    Придется ооооочень постараться!!!
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    AVAR-05
    1441377656
    Антуан хочет быть лучше Лео??? Ну Ну )))))
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    ologreds
    1694997250
    numo441240
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