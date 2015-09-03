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    • Педро: «Вальдес говорил, что единственная проблема «Манчестер Юнайтед» – это ван Гаал»

    Педро: «Вальдес говорил, что единственная проблема «Манчестер Юнайтед» – это ван Гаал»

    Нападающий «Челси» Педро рассказал, что повлияло на его выбор между лондонским клубом и «Манчестер Юнайтед».

    «Виктор Вальдес сказал мне, что «Манчестер Юнайтед» – отличный клуб с прекрасными болельщиками, а его единственной проблемой является тренер. Мне действительно не нравится его отношение к моим партнерам по сборной Испании, особенно к Виктору, который всегда был для меня ориентиром и образцом профессионализма», – рассказывает Педро.

    Однако отношение главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала к испанским голкиперам было не самой главной причиной выбора Педро.

    «С Вальдесом и Де Хеа поступают несправедливо, однако на мое решение перейти в «Челси» повлияло другое. Я видел, что в «Манчестер Юнайтед» не решались сделать шаг в мою сторону, тянули время, а мне нужна была команда, с которой бы я начал новый сезон. «Челси» действовал решительнее».

    Источник: Marca

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    03.09.2015 22:08
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    Комментарии (4)
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    95-shishani-95
    1441311388
    Вот именно!
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    YAMAYKA
    1441313722
    Нафиг МЮ лавочники это Маур умеет с такими работать. Вальдес не играет потому что человеку уже 34 и он пропустил 1.5 года в связи с травмой при чем не самой приятной. ДДХ то тут причем Реал не заплатил ДДХ дальше банкует.... Педро такой Педро....
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    Garri98
    1441316356
    Может ЛВГ и деспот, но чувак он правильный и справедливый. Вальдес- Если клуб платит тебе , то какая разница в какой команде ты будешь играть , а тем более не в лучшей форме, зачем задирать нос, что касается ДДХ, то человек имеющий расположение к себе: тренера , партнеров по команде, обслуживающего персонала и сумасшедшее признание болельщиков, идет на поводу у Мокрощелки, подводит команду в такой трудный и переломный момент, зная что все на него рассчитывают - это Мудак с большой буквы, который получил то, что заслужил. Ну а ты Пидро, поверь если бы ты своей игрой доказал свою необходимость в МЮ , тебя бы купили не дожидаясь начала трансферного окна ( как Мэмфиса). Вот поэтому ты и оказался в Челси.
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    ologreds
    1694997250
    numo441238
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