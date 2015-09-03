Азар: «У де Брюйне есть все, чтобы стать большим игроком»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал переход Кевина де Брюйне в «Манчестер Сити».

«Я думаю, что у него есть все данные, чтобы стать большим игроком, что он уже продемонстрировал в прошлом сезоне в «Вольфсбурге». Он несомненно великий футболист. У него есть мотивация, чтобы взять долгожданный реванш. И это плюс для национальной команды. Мы все осознаем наш потенциал и наши силы. Но нет смысла об этом говорить, пока мы не продемонстрируем этого на поле», – заявил Азар.

Полностью интервью с Эденом Азаром вы можете прочитать тут.