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    Азар: «У де Брюйне есть все, чтобы стать большим игроком»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал переход Кевина де Брюйне в «Манчестер Сити».

    «Я думаю, что у него есть все данные, чтобы стать большим игроком, что он уже продемонстрировал в прошлом сезоне в «Вольфсбурге». Он несомненно великий футболист. У него есть мотивация, чтобы взять долгожданный реванш. И это плюс для национальной команды. Мы все осознаем наш потенциал и наши силы. Но нет смысла об этом говорить, пока мы не продемонстрируем этого на поле», – заявил Азар.

    Полностью интервью с Эденом Азаром вы можете прочитать тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2015 19:08
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