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    Рыжиков: «Спасибо КДК, но результат матча уже не изменишь»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал отмену дисквалификации за удаление в матче 7-го тура Премьер-лиги против «Мордовии».

    «Справедливость восторжествовала. В прошлый раз, когда меня удалили за фол на Дзюбе, КДК не имел права по регламенту отменять красную карточку. Видимо, тот случай повлиял на изменение регламента. Я приложил к этому руку, и вот теперь пожинаю плоды (смеется). Благодарен комиссии за то, что освободили меня от этой дисквалификации. Однако результат матча уже не изменишь», – заявил Рыжиков.

    Напомним, «Рубин» уступил «Мордовии» со счетом 2:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2015 18:40
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